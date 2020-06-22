Иваново, , 16:44 — REGNUM Двух подростков, ехавших на мотоцикле, сбил водитель легкового автомобиля в Ивановской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в селе Крапивново Тейковского района днём 22 июня. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Duster, мужчина 1969 года рождения, передвигался по проезжей части, на него с обочины выскочил мотоцикл с двумя подростками.

Автомобиль сбил мотоцикл с детьми, один из подростков погиб на месте, второй получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля с места ДТП не скрывался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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