Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд приговорил троих подростков, обвиняемым в вымогательстве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), к условному сроку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 1 декабря 2019 года в Ростове-на-Дону. Предварительно договорившись, подростки в возрасте 16 и 17 лет потребовали от своего знакомого 3 тыс. рублей. Малолетние вымогатели избили ровесника и скрылись. Суд признал подростков виновными и назначил им «наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком два года».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 2019 году было зарегистрировано на 10% больше преступлений, чем в 2018 году. При этом на 11,4% возросло количество преступлений, совершённых подростками.