Казань, , 16:41 — REGNUM В Казани предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о краже из ее павильона более 200 штук мороженого. По «горячим следам» удалось задержать 29-летнего подозреваемого местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД по Казани. Мужчина подозревается в краже продуктов питания из торгового павильона на общую сумму в размере 58 тыс. рублей.

Злоумышленник проник в помещение через окно, повредив рольставни, к такому выводу пришли полицейские при осмотре места происшествия. Любителя сладкого задержали примерно в двухстах метрах от места преступления. Мужчина дал признательные показания, похищенный товар был обнаружены при нем. Казанец планировал в дальнейшем сбыть краденное мороженое.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанские полицейские задержали 34-летнего местного жителя и установили его причастность к 11 кражам из супермаркетов города.

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