Чебоксары, 22 июня 2020, 16:20 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, которого обвинили в попытке изнасилования престарелой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По данным правоохранителей, преступление было совершено днём 25 марта 2020 года в одном из населённых пунктов Урмарского района, в тот день обвиняемый был пьян.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Дело направлено в суд.
В следственном управлении отмечают, что обвиняемый ранее был судим за незаконное проникновение в дом и угрозу убийством, из мест лишения свободы освободился в ноябре 2019 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего чебоксарца, которого обвинили в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании 14-летней девочки.
Напомним, что в республике перед судом предстанут двое молодых парней из Марпосадского района, одного из которых обвинили в изнасиловании 14-летней девочки, обоих — в насильственных действиях сексуального характера.