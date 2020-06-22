Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, которого обвинили в попытке изнасилования престарелой женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, преступление было совершено днём 25 марта 2020 года в одном из населённых пунктов Урмарского района, в тот день обвиняемый был пьян.

«Находясь дома у своей знакомой фигуранте уголовного дела напал на её 65-летнюю мать и попытался изнасиловать. Его действия были пресечены вошедшими в дом дочерьми потерпевшей и их сожителями», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Дело направлено в суд.

В следственном управлении отмечают, что обвиняемый ранее был судим за незаконное проникновение в дом и угрозу убийством, из мест лишения свободы освободился в ноябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего чебоксарца, которого обвинили в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании 14-летней девочки.

Напомним, что в республике перед судом предстанут двое молодых парней из Марпосадского района, одного из которых обвинили в изнасиловании 14-летней девочки, обоих — в насильственных действиях сексуального характера.