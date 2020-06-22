Пенза, , 16:36 — REGNUM В ходе мониторинга сети интернет пензенская транспортная прокуратуры выявила три сайта, на которых размещались предложения о продаже поддельных дипломов специалистов таможенного дела, которые без обязательного обучения мог приобрести любой желающий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно действующему законодательству, за распространение, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ). Прокуратура обратилась в Железнодорожный районный суд Пензы с исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Иск удовлетворен в полном объеме. После вступления в законную силу принятого судебного решения доступ к сайтам будет прекращен.

Работа по выявлению размещения запрещенной информации будет продолжена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по искам Балахнинской прокуратуры Нижегородской области заблокированы 11 сайтов, где была размещена информация о продаже дипломов об образовании государственного образца.

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