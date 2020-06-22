Душанбе, , 15:49 — REGNUM Сотрудники управления министерства внутренних дел Таджикистана изъяли порядка 40 килограмм опия и более 2,2 тысяч таблеток экстази, раскрыв крупный канал, по которому в столицу страны город Душанбе из Европы поставлялись синтетические наркотики, сообщает пресс-служба столичного УМВД.

Милиционеры задержали 32-летнего таджикистанца, у которого изъяли 2 тысячи 224 таблетки экстази.

Поставщик наркотических средств, переправлявший их в фурах в упаковках с чаем, был объявлен в международный розыск.

Кроме того, в Душанбе по подозрению в хранении опия весом более 23 килограмм были задержаны трое жителей Горно-Бадахшанской области Таджикистана. У них сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 40 килограмм опия.

Отмечается, что также были задержаны двое жителей Согдийской и Хатлонской области, у которых обнаружили 15 килограмм опия.

В ведомстве отметили, что по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот наркотиков и психотропных средств», в настоящее время ведётся следствие.