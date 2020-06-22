Кабул, , 15:39 — REGNUM Неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю в столице Афганистана, городе Кабул, в результате чего скончались пять человек. Об этом 22 июня сообщает Associated Press.

Транспортное средство принадлежало генеральной прокуратуре страны. Среди убитых — водитель, два прокурора и два сотрудника прокуратуры.

Террористы скрылись с места преступления, в настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна преступная группировка. Однако сотрудники правопорядка подозревают в нападении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).