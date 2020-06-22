Симферополь, 22 июня 2020, 15:22 — REGNUM Крымские правоохранители устанавливают службу и лиц, ответственных за обслуживание коллектора для сбора воды в Симферополе, в котором ранее чуть не погиб шестилетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в главном следуправлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе на улице Мате Залки мужчина спас шестилетнего ребёнка, который провалился в коллектор для сбора воды.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму ребёнок едва не погиб в коллекторе