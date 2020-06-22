Симферополь, , 15:22 — REGNUM Крымские правоохранители устанавливают службу и лиц, ответственных за обслуживание коллектора для сбора воды в Симферополе, в котором ранее чуть не погиб шестилетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в главном следуправлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Исполняющий обязанности руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал указание тщательно проверить все обстоятельства происшествия с ребёнком, установить службу и лиц, ответственных за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии», — уточнили в СК.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе на улице Мате Залки мужчина спас шестилетнего ребёнка, который провалился в коллектор для сбора воды.

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