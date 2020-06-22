Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки утонули трое детей. Трагические случаи произошли в Усть-Донецком и Октябрьском районах, а также в Батайске, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Трое детей погибли 21 июня. На хуторе Пухляковский шестилетняя девочка вместе с родителями отдыхала на берегу реки Дон в необорудованном для купания месте. Ребёнок пошёл в воду, пока взрослые оставили её без присмотра. При таких же обстоятельствах погиб четырёхлетний мальчик, отдыхавший вместе с бабушкой и дедушкой на берегу реки Аюта в Октябрьском районе.

В Батайске годовалый мальчик, оставшись без присмотра взрослых, утонул в декоративном пруду.

По каждому факту проводится доследственная проверка.