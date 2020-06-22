Харьков, Украина, , 15:18 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу лиц, которых подозревают в воровстве денег с банковских счетов, сообщила 22 июня пресс-служба ведомства.

«В Харькове контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек», — сказано в сообщении.

По версии обвинения, группа из 15 человек при помощи вредоносных программ похищала личные данные граждан США, Европы и Украины, а затем получала доступ к их банковским счетам и переводила деньги на собственные счета.

В ходе обысков было найдено 40 компьютеров с украденными реквизитами и другими доказательствами противоправных действий, изъяты банковские карточки и ценности на общую сумму 12 млн гривен или $449 тыс., а также документы на движимое и недвижимое имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье сотрудники СБУ нашли подпольный спиртзавод, производивший каждый месяц около 15 тонн поддельного спирта.

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