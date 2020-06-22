Симферополь, , 15:18 — REGNUM В Симферополе мужчина спас шестилетнего ребёнка, который провалился в коллектор для сбора воды. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в главном следуправлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«21 июня на улице Мате Залки шестилетний мальчик, находясь с мамой возле их дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды. Ребёнка, который уже с головой уходил под воду, спас проходивший мимо мужчина», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, ребёнка доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов системы профилактики в Ленинском районе республики, из-за бездействия которых произошло изнасилование и убийство шестилетней девочки.

Об этом: Полиция не реагировала на асоциальное поведение убийцы ребёнка в Крыму — СК