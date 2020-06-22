Красноярск, , 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Экс-полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в конце 2012 года замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подписал акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска.

На основании вышеуказанных актов с расчётного счета ГУ МВД России по краю было перечислено более 200 млн рублей. Получив деньги, подрядная организация не выполнила оплаченные строительные работы. Изолятор временного содержания в Норильске до сих пор не построен, ущерб не возмещён.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного полицейского к пяти годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Астраханской области подозревается в мошенничестве.

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