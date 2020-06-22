Харьков, Украина, , 14:53 — REGNUM В Харькове члены организаций, представляющих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устроили потасовку с полицейскими на территории диспансера радиационной защиты, сообщило 22 июня информационное агентство Укринформ.

Митингующие перекрыли дорогу машине скорой помощи, в которой находился человек, заболевший COVID-19. Они потребовали не принимать пациента в данной больнице.

«Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на шесть коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда», — рассказала советник председателя Харьковской областной администрации Наталья Попова.

Журналисты отметили, что местные власти не намерены вступать в переговоры с протестующими, поскольку ранее было проведено три встречи. Митингующие настаивают на том, чтобы диспансер не принимал людей с COVID-19.

«Больница принимать пациентов будет. Она определена как опорная больница первой волны, обязана принимать пациентов. Вы видите то яростное сопротивление, которое мотивировано, инспирировано нашими политическими оппонентами…» — рассказал председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

По предварительным данным, в стычке пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены «чернобыльских» организаций заявили, что их больница не предназначена для приёма пациентов с COVID-19 и заблокировали территорию учреждения.

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