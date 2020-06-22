Харьков, Украина, 22 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Харькове члены организаций, представляющих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устроили потасовку с полицейскими на территории диспансера радиационной защиты, сообщило 22 июня информационное агентство Укринформ.
Митингующие перекрыли дорогу машине скорой помощи, в которой находился человек, заболевший COVID-19. Они потребовали не принимать пациента в данной больнице.
Журналисты отметили, что местные власти не намерены вступать в переговоры с протестующими, поскольку ранее было проведено три встречи. Митингующие настаивают на том, чтобы диспансер не принимал людей с COVID-19.
По предварительным данным, в стычке пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены «чернобыльских» организаций заявили, что их больница не предназначена для приёма пациентов с COVID-19 и заблокировали территорию учреждения.
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