Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Трое граждан Украины в Тбилиси были задержаны полицией по подозрению в незаконном хранении и реализации наркотиков. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, при личном досмотре у задержанных нашли десятки таблеток, содержащих наркотические вещества. Во время обыска в местах проживания обвиняемых нашли еще порядка 700 подобных таблеток.

«Наркотики помещали в предварительно выбранные укрытия в Тбилиси, а их адреса дистанционно сообщали тем, кому наркотики продавали», — считают следователи.

Сообщается, что обвиняемым грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.