Красноярск, , 14:30 — REGNUM После аварийной посадки пассажирского самолёта в Красноярске проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что 22 июня около 12:30 пассажирский самолёт ATR42−500 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Воздушное судно выполняло рейс Северо-Енисейск — Красноярск.

По предварительным данным, у самолёта при посадке не выпустились передние шасси. Он вынужденно отправился на второй круг. При повторном заходе на посадку система сработала, шасси были выпущены. Воздушное судно, на борту которого находились 26 пассажиров и четверо членов экипажа, совершило успешную посадку.

Люди не пострадали, самолёт не повреждён, уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, после указанного инцидента проверку исполнения законодательства о безопасности полётов проводит также Красноярская транспортная прокуратура.

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