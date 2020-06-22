Рыбинск, Ярославская область, , 14:27 — REGNUM Пропавший в Рыбинске Ярославской области 9-летний мальчик найден погибшим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM ребенок пропал 21 июня на пляже в микрорайоне «Переборы», по факту исчезновения возбудили уголовное дело. Как установили следователи, ребенок купался в Волге, в какое-то время мать и сестра потеряли мальчика из виду.

Место гибели ребенка СУ СКР по ЯО

«В настоящее время в акватории реки водолазами обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка», — отметили в СУ СКР по Ярославской области.

Расследованием уголовного дела занимается Рыбинский следственный отдел.

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