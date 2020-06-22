Белгород, , 14:18 — REGNUM Девочку с признаками обезвоживания обнаружили одну в квартире Белгорода. Ребёнка, инвалида детства, оставила дома на двое суток мать, сообщили 22 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Семилетнюю девочку обнаружила хозяйка квартиры, которая недавно сдала жильё матери с ребёнком. Она вызвала полицию. По предварительным данным, женщина поссорилась с супругом, отвезла общих двухлетних сына и дочь к свекрови, а вместе с семилетней девочкой поселилась в съёмной квартире. Мать знала, что ребёнок, не может самостоятельно передвигаться и себя обслуживать, но она оставила её одну на двое суток. Женщину задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мать неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности. В 2012 года её лишили родительских прав в отношении старшей дочери, которая сейчас воспитывается в другой семье.

«Обнаруженная в квартире девочка с 2013 по 2018 год находилась в доме ребёнка, затем — в центре социализации и развития. В 2019 году по трёхстороннему соглашению она была передана матери с полной ответственностью за её жизнь и здоровья. Семья состоит на межведомственном контроле. Она регулярно посещалась сотрудниками органов внутренних дел. Во избежание проверок женщина неоднократно меняла место жительства», — уточнили в полиции.

Ребёнка госпитализировали в больницу. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».