Архангельск, , 14:02 — REGNUM В Архангельске ликвидировали утечку нефтепродуктов, обнаруженную 18 июня в местном порту. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве со ссылкой на главу областного Управления МЧС Шахобиддина Ваккосова.

«Специалисты обнаружили на воде разрозненные следы нефтепродуктов легких фракций в виде радужной пленки, была проведена обработка сорбентом, собранное вещество утилизировано, — сказал Шахобиддин Ваккосов. — Новых источников разлива нефтепродуктов не выявлено».

Напомним, 18 июня в единую дежурно-диспетчерскую службу Архангельска поступило сообщение от местного жителя, обнаружившего в районе порта Экономия на реке Маймакса пятна нефтепродуктов. Для уточнения обстановки на место была направлена группа спасателей Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и судно Морспасслужбы. Происшествием заинтересовалась транспортная прокуратура, идет расследование.