Самара, , 14:17 — REGNUM Уголовное дело по факту частичного обрушения межкомнатных и межквартирных перегородок в нескольких квартирах жилого дома в микрорайоне Крутые Ключи возбудили в Самаре. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Красноглинском районе Самары рано утром 21 июня в результате происшествия две женщины получили травмы. Возгорания не произошло.

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