Абакан, , 14:00 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении своей дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, вечером 19 июня мужчина во дворе своего дома в Абакане совершил в отношении своей 11-летней дочери «иные действия сексуального характера». Мужчину на месте преступления застала его сожительница. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину в содеянном он не признал. 22 июня суд по ходатайству следствия избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Республики Алтай обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних дочерей.

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