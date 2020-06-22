Анкара, , 14:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 438 подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 22 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание проводились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. За прошедшие восемь месяцев силовые ведомства задержали уже 847 обвиняемых в связях с указанной организацией.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.