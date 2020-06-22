Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Тело футболиста Георгия Шакаришвили нашли спасатели 22 июня в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

«В поисковую операцию были вовлечены 70 пожарных, семь лодок и два специальных катера, которые осуществляли сканирование дна. Беспрерывно работал полевой штаб», — заявили в ведомстве. Также сообщается об использовании дронов и другой спецтехники.

Стоит отметить, что Шакаришвили начали искать с 19 июня после обращения в полицию его родственников. Поиски проводились в районах рек Арагви, Мтквари и Куры. Для того, чтобы снизить уровень воды в Арагви, временно перекрывали дамбы Загеси и Жинвальской ГЭС.