Воронеж, , 13:47 — REGNUM Четырёхлетняя девочка утонула в пруду в Панинском районе Воронежской области 21 июня, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе СК.

Трагедия произошла около 16:30 21 июня у пруда, расположенного на территории поселка Перелешинского Панинского района Воронежской области. Девочка пошла к пруду вместе со своими родителями и шестью сестрами и братьями в возрасте от двух до 13 лет.

«В указанное время, оставшись без присмотра взрослых, девочка оказалась в пруду и утонула. По предварительным данным, её родители, будучи на отдыхе с детьми, находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в СК.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Назначили необходимые экспертизы.