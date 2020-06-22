Уфа, , 13:50 — REGNUM Пожилую женщину, которая заблудилась в лесу, обнаружили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 июня текущего года спасатели получили информацию о том, что в Дюртюлинском районе около с. Староболтачево потерялась пенсионерка, которая вместе со своей семьей приехала собирать ягоды. Родные пожилой женщины оставили ее в автотранспортном средстве, а сами пошли собирать урожай. Вернувшись, они увидели, что женщины в машине не оказалось. Они попросили спасателей помочь в поисках пенсионерки.

Сообщается, что спасатели нашли женщину в деревне Нижнеалькашево. Она была в удовлетворительном состоянии.

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