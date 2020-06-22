Ижевск, , 13:33 — REGNUM В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей республики в возрасте от 18 до 20 лет по обвинению в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, а также отмывании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, в период с июля 2018 года по ноябрь 2019 года трое молодых людей и две девушки. Все они нигде не работали и не учились, лично друг и другом они знакомы не были, общались только посредством сети интернет.

Двое бесконтактным способом приобретали оптовые партии запрещенных веществ, общаясь в интернете с закладчиками, передавали расфасованный товар. Те, в свою очередь, распространяли наркотические средства путем закладок на территории Удмуртии и соседних регионов.

При задержании в ходе личного досмотра обвиняемых, в местах их проживания, а также в оборудованных тайниках было обнаружено около 1 кг синтетических наркотиков. Также следователи установили причастность двоих обвиняемых к легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности, на сумму около 1,3 млн рублей.

За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 35-летнего неработающего жителя Ижевска, его 38-летнюю ранее судимую сожительницу и 22-летнего ранее судимого знакомого. По данным ведомства, подозреваемые были задержаны у въезда в одно из СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) Завьяловского района. При личном досмотре у них были обнаружены 40 свёртков с наркотиками синтетического происхождения. Установлено, что задержанные являются закладчиками одного из интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Планировалось, что в дальнейшем наркотики будут сбываться на территории Пермского края.

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