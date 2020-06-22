Иваново, , 13:27 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-сотрудников департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области возбуждено следственными органами по факту получения взятки в значительном размере, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области. Факт преступления был выявлен и зафиксирован оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.

По версии следствия, в июне 2018 года работники департамента получили через посредника вознаграждение в размере 130 тысяч рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и были переданы главой КФХ.

В настоящее время уже бывшие сотрудник департамента арестованы по решению суда. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в суд было передано уголовное дело в отношении заместителя главы регионального минсельхоза, который обвиняется в вымогательстве взяток при распределении грантов.