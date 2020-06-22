Архангельск, , 13:22 — REGNUM Вчера вечером, 21 июня, в реке Онега в районе поселка Конево утонула 11-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи выяснили, что девочка пошла на реку вместе со своей 12-летней подругой без разрешения взрослых. Во время купания школьницу стало сносить сильным течением, местный житель попытался на лодке ее догнать, но она ушла под воду. В настоящее время идут работы по поиску тела.

«В текущем году это третий случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в реке Виледь утонул 14-летний подросток, а 3 июня в искусственном водоеме на дачном участкеутонулдвухлетний мальчик.