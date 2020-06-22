Уфа, , 13:11 — REGNUM Мать шестилетнего ребенка, которого двое суток искали в Башкирии, подозревают в неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры организовали проверку после пропажи шестилетнего мальчика, который 5 июня текущего года ушел из дома в селе Урмантау и пропал. Малыша искали сотрудники правоохранительных служб и добровольцы. После двухдневных поисков ребенок был найден в семи километрах от дома. Врачи зафиксировали у него обезвоживание и переохлаждение. Кроме этого мальчика покусали клещи. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в стационаре.

Прокуратура установила, что мальчик с самого детства страдает тяжелым поражением центральной нервной системы. Он отстает в развитии и практически не разговаривает. При этом его мать, считают сотрудники прокуратуры, употребляет алкоголь, не ухаживает и не лечит ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры установили факты ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками, полицейскими и врачами больницы, которые своевременно не выявили мальчика, находящегося в опасной жизненной ситуации и не лечили его.

Расследование дела продолжается.

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