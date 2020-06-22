Шарлотт, США, , 13:08 — REGNUM Два человека стали жертвами наезда автомобиля и стрельбы в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), и ещё 12 пострадали в результате произошедшего. Об этом 22 июня сообщает местный телеканал WBTV.

По данным источника, в ночь с 21 на 22 июня в местную полицию поступил звонок о сбитом автомобилем человеке, и выехавшие на вызов правоохранители обнаружили на месте происшествия скопление множества людей, после чего там началась стрельба.

Также, по информации полицейских, от полученных ранений скончались два человека и ещё семеро пострадали и были госпитализированы.

Кроме этого, правоохранители предположили, что стреляли несколько человек, однако до настоящего времени никто в связи с этим не был арестован.

Уточняется, что очевидцы сообщили, что данное большое скопление людей было связано с празднованием Juneteenth (дня освобождения рабов).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно, что в американском штате Техас в результате стрельбы пострадали пять человек.