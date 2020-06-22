Запорожье, Украина, 22 июня 2020, 12:55 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в Запорожье нелегальное производство спирта, сообщила 22 июня пресс-служба ведомства.
В частном доме злоумышленники ежемесячно производили около 15 тонн спирта, который продавали оптом местным подпольным производителям водки, а также продавали в розницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области на заброшенной ферме сотрудники СБУ выявили незаконное производство сигарет.
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