Запорожье, Украина, , 12:55 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в Запорожье нелегальное производство спирта, сообщила 22 июня пресс-служба ведомства.

В частном доме злоумышленники ежемесячно производили около 15 тонн спирта, который продавали оптом местным подпольным производителям водки, а также продавали в розницу.

«Во время обысков в подпольном цеху оперативники обнаружили почти четыре тонны спирта, восемь тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления подделки. Стоимость изъятого составляет 1 млн гривен», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области на заброшенной ферме сотрудники СБУ выявили незаконное производство сигарет.

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