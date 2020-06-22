Анкара, , 12:50 — REGNUM Число жертв наводнения в турецкой провинции Бурса, расположенной на северо-западе страны, достигло пяти человек. Об этом 22 июня сообщают местные СМИ.

По последним данным, жертвами стихии стала женщина-инвалид, а также четверо членов одной семьи, в числе которых был ребенок. В настоящее время один человек числится пропавшим без вести.

В регион вылетел министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, лично возглавивший операцию по преодолению последствий произошедшего.

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