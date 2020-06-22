* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Второй Западный окружной суд вынес приговор двум участникам террористической организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Санкт-Петербурге.

Так, Виктор Филинков был приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов — к 5,5 годам заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденные состояли в петербургской ячейке террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Суд установил, что они планировали совершить акты террора другие преступления в 2018 году, во время президентских выборов или чемпионата мира по футболу, проходившего в России.

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