Москва, , 12:39 — REGNUM Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы подтвердило свою позицию о доказанности хищений на сумму почти 129 млн рублей во время реализации проекта Кирилла Серебренникова «Платформа», сообщает 22 июня ТАСС.

В своей речи прокурор ссылался на показания бухгалтера седьмой студии Нины Масляевой. По ее словам, «фактически, финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался».

Обвинение также скорректировало сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Серебренников и администрация «Седьмой студии» обвиняются в хищении государственных средств, выделяемых на проект «Платформа». По версии следствия, в период с 2011—2014 годы Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум было похищено 129 миллиона рублей.