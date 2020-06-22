Джакарта, , 12:37 — REGNUM Пепельный дождь накрыл как минимум восемь деревень в округах Срумбунг и Дукун после извержения вулкана Мерапи в Индонезии, сообщает Tribunnews.

В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что извержение вулкана Мерапи произошло в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 09:13 по местному времени.

Известно, что столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 км от вершины вулкана.

Местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и держаться на расстоянии более 3 км от вершины вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау.

Подробнее в материале: В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау