Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 43-летнему мужчину, которого обвинили в убийстве матери. Он её задушил руками, сообщает региональное следственное управление.

По данным правоохранителей, убийство произошло 21 ноября 2019 года в одном из домов по улице Варейкиса в Ульяновске, злоумышленник на тот момент был пьян.

«Он руками задушил свою мать, после чего с места преступления скрылся. Будучи допрошенным, пояснил, что конфликт с матерью произошел из-за того, что она отказывалась дать ему деньги на спиртное», — говорится, в частности, в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в Ульяновске также вынесен приговор 18-летнему парню по аналогичной статье. Следствием и судом установлено, что ночью 24 августа 2019 года ульяновец в ходе потасовки пять раз ударил ножом в грудь и живот потерпевшему, от которых тот скончался на месте происшествия. Фигуранту уголовного дела назначено девять лет лишения свободы в колонии особого режима.