Волгоград, , 12:30 — REGNUM Подозреваемый в убийстве студента-первокурсника в Волгограде, объявленный в федеральный розыск, задержан в Смоленске. Молодой человека допрошен и в ближайшее время будет этапирован в Волгоград, сообщили 22 июня в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

В региональном Следкоме рассказали подробности задержания подозреваемого. Оперативники допросили свыше 50 свидетелей, изучили записи камер наружного наблюдения, установленных в трёх районах Волгограда, были проведены обыски и назначены 10 судебных экспертиз. 19 июня к следователям обратился мужчина с заявлением, что располагает сведениями о предполагаемом убийце. Была установлена личность молодого человека, его объявили в федеральный розыск и спустя сутки задержали в Смоленске. Подозреваемый на такси пытался выехать за пределы России.

Злоумышленника допросили в качестве подозреваемого. Подготовлено ходатайство о заключении его под стражу.

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