Макеевка, ДНР, , 12:22 — REGNUM В Макеевке загорелась квартира на первом этаже четырёхэтажного дома, сообщил 22 июня один из местных telegram-каналов.

«Из дома по лестничному маршу пожарные вывели на свежий воздух восьмерых человек, из них двое детей 2017 и 2018 годов рождения», — сказано в сообщении.

При эвакуации людей применялись маски для защиты глаз и органов дыхания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в девятиэтажном доме взорвался газ. Погибли три члена одной семьи. Под завалами дома могут находиться ещё два человека. Продолжается спасательная операция.

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