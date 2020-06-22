Макеевка, ДНР, 22 июня 2020, 12:22 — REGNUM В Макеевке загорелась квартира на первом этаже четырёхэтажного дома, сообщил 22 июня один из местных telegram-каналов.
При эвакуации людей применялись маски для защиты глаз и органов дыхания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в девятиэтажном доме взорвался газ. Погибли три члена одной семьи. Под завалами дома могут находиться ещё два человека. Продолжается спасательная операция.
Читайте также: При взрыве в жилом доме в Киеве погибли члены одной семьи