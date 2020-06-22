Москва, , 11:50 — REGNUM 20 июня на Москву обрушилось настоящее стихийное бедствие — всего за несколько часов в городе выпало от 60% до 70% месячной нормы осадков. В некоторых местах проливной ливень, больше напоминавший тропический шторм, вызвал подтопление проезжей части, но городская инфраструктура с честью выдержала эту внеплановую проверку — практически повсеместно вода уходила в канализацию сама, и только в части случаев сотрудникам коммунальных служб пришлось очищать решетки водостока от листьев и веток, сорванных ветром.

Приближающийся дождь ГУП «Мосводосток» встретил полностью готовым — как рассказали в ведомстве, для работ на водосточной сети было задействовано 307 бригад и 270 единиц техники. И всем им нашлось занятие. В пиковые моменты ливня колл-центр «Мосводостока» принимал по пять заявок каждые 10 минут. Аварийные бригады выезжали по адресам подтоплений, которые были зафиксированы, в частности, на проспекте Андропова, Варшавском шоссе, улице Косыгина и Ленинском проспекте.

Среднее время прибытия бригады укладывалось в действующие нормативы скорой медицинской помощи — уже через 15 минут после вызова коммунальщики оказывались на месте происшествия.

Как выяснилось, причиной кратковременных подтоплений стал аномально большой объем осадков. Механика этого процесса знакома каждому по обычной домашней ванне — если в нее резко выплеснуть ведро воды, то в слив она уйдет быстро, но не сразу. При этом конфигурация ливневой канализации все же несколько сложнее подъездного стояка — тут и уклоны, и изгибы, и шероховатость внутренней поверхности труб. Все эти факторы оказывают влияние на пропускную способность водостока. Да и при настолько мощном ливне, как 20 июня, полностью исключить непродолжительные скопления воды невозможно даже в теории.

Хорошим примером развития ситуации стали события на Варшавском шоссе. Там заранее были открыты все дождеприемные решетки. На некоторых видеозаписях даже видна воронка над местом входа в ливневый коллектор — она показывает, что система работала четко и эффективно, своевременно отводя воду в предусмотренном конструкторами объеме. Уже через полчаса после получения «Мосводостоком» информации о подтоплении на месте происшествия восстановили движение автотранспорта. А еще через два часа никакой воды на проезжей части уже не было — она самотеком ушла в канализацию.

Показательной оказалась и реакция на ливень жителей столицы. Все уже настолько привыкли к слаженной работе городских служб и эффективности инфраструктуры, что даже легкие кратковременные затруднения по вине стихии вызывают у некоторых чувство дискомфорта. А это, по мнению представителей ГУП «Мосводосток», однозначно свидетельствует в пользу комплекса городского хозяйства.