Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Служба госбезопасности Грузии добилась освобождения грузинского пастуха, который был задержан в Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом сообщила телекомпания «Имеди» со ссылкой на свои источники в СГБ.

Согласно этой информации, 65-летний гражданин Грузии вместе с двумя односельчанами пас скот на прилегающей к «линии оккупации» территории у села Ахалубани, где и был задержан представителями «оккупационных сил». Двое его односельчан сумели убежать и сообщили об этом инциденте правоохранительным органам.

Сразу же после получения информации о случившемся, СГБ проинформировала миссию наблюдателей ЕС и подключила ее к освобождению гражданина Грузии.

Так как ситуация в Южной Осетии с коронавирусом в Грузии считается неблагоприятной, освобожденный гражданин помещен в Горийский медицинский центр «Гормеди», где ему будет сделан тест на коронавирус, а также где он, вероятно, пробудет две недели в карантине.