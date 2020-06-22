Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Поиски пропавшего в Грузии футболиста Георгия Шакарашвили служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД продолжает уже четвертый день. По информации пресс-службы министерства, сообщение о пропаже футболиста поступило от его семьи 19 июня, около 11 часов.

Поиски начались сразу же после получения этого сообщения, но так как искать приходилось в бассейнах рек Арагви и Куры, 20 июня было принято решение об открытии шлюзов с тем, чтобы понизить уровень в реке Арагви. В поисковых работах участвуют 70 пожарных-спасателей, в том числе группа водолазов на 7 надувных лодках. С помощью эхолотов изучается дно рек.

Три дня поисков никаких результатов пока не дали. СМИ из своих источников выяснили, что Георгий Шакарашвили пропал после того, как вместе с друзьями выехал на пикник на природу под Мцхета.