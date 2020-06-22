Тальменка, , 11:17 — REGNUM Суд подтвердил вину двоих жителей Тальменского района Алтайского края, которые в феврале 2020 г. скинули с железнодорожного моста свою 24-летнюю знакомую. После падения женщина провела на льду около восьми часов. Подробности рассмотрения уголовного дела, возбуждённого в соответствии со статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»), сегодня, 22 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

В ночь на 6 февраля 20-летний житель поселка Тальменка совместно с 18-летним товарищем заманил женщину на мост через реку Чумыш и сбросил ее вниз. Тальменский районный суд Алтайского края признал двух мужчин виновными в преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев и 8 лет соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, преступлению предшествовали неприязненные отношения со стороны 20-летнего жителя алтайского райцентра Тальменка.

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