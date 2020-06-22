Красноярск, , 11:15 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту авиационного события с самолётом авиакомпании «НордСтар», сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, 22 июня в 12:11 по местному времени при посадке воздушного судна ATR 42−500 в аэропорту «Красноярск» произошло срабатывание сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. Самолёт выполнял рейс по маршруту «Северо-Енисейск — Красноярск». В 12:41 он осуществил благополучную посадку в аэропорту Красноярска.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полётов проводит Красноярская транспортная прокуратура, уточнили в ведомстве.

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