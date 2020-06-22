Москва, , 11:12 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту информации о поездке ребёнка за рулём автомобиля, сообщили 22 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Информация об инциденте ранее появилась в СМИ. Авторы рассказывали, что мужчина посадил за руль машины несовершеннолетнего. Транспортное средство следовало по проспекту Маршала Жукова на северо-западе столицы.

«Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В тексте отмечается, что ребёнок мог быть вовлечён в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.