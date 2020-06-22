Москва, , 11:02 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали студента, запустившего беспилотный летательный аппарат. Об этом 22 июня сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

«Аппарат был запущен от д. 13/16 по ул. Большая Лубянка и проследовал над следующими строениями: ул. Большая Лубянка, д. 20, корп. 1 и Большой Кисельный пер., д. 17/15 и д. 13/15», — говорится в информации.

Отметим, что примерно в 300 метрах от маршрута следования находится главное здание ФСБ России.

Студент, управлявший дроном, обучается на первом курсе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Его передали полиции.

На юношу составили протокол по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»).