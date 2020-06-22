Киев, , 10:52 — REGNUM Три жертвы взрыва в жилом доме в Киеве оказались членами одной семьи, сообщил 22 июня телеканал «1+1».

Журналист рассказал, что при взрыве погибли мужчина, женщина и их сын, в живых осталась дочь.

«Она сидела безразличная и всё время говорила: где моя мама? Я думала, она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата и отца», — рассказала жительница соседнего дома, знакомая погибших.

По информации заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, под завалами дома могут находиться ещё два человека.

«Под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома. Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтоб спасти жизни людей», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко пообещал, что к вечеру 22 июня спасательная операция будет завершена.

Он также отметил, что повреждённая взрывом секция дома, в которой находится 40 квартир, скорее всего, будет демонтирована. В данный момент решается вопрос о приобретении людям нового жилья взамен утраченного.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 22 июня найдена тела трёх погибших при взрыве, пять человек получили ранения.

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