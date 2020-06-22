Киев, 22 июня 2020, 10:52 — REGNUM Три жертвы взрыва в жилом доме в Киеве оказались членами одной семьи, сообщил 22 июня телеканал «1+1».
Журналист рассказал, что при взрыве погибли мужчина, женщина и их сын, в живых осталась дочь.
По информации заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, под завалами дома могут находиться ещё два человека.
Геращенко пообещал, что к вечеру 22 июня спасательная операция будет завершена.
Он также отметил, что повреждённая взрывом секция дома, в которой находится 40 квартир, скорее всего, будет демонтирована. В данный момент решается вопрос о приобретении людям нового жилья взамен утраченного.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 22 июня найдена тела трёх погибших при взрыве, пять человек получили ранения.
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