Баргузинский район, Бурятия, , 10:45 — REGNUM В Бурятии в ночь на 22 июня произошло нападение на дом директора объединённой дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского нацпарка «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, неизвестные разбили камнями окна.

Никто из членов семьи при этом не пострадал. Нанесённый ущерб в настоящее время оценивается.

«Считаем, что данный вопиющий факт связан непосредственно с проводимыми мероприятиями по охране водных биологических ресурсов на территории Забайкальского национального парка», — отметили в учреждении.

В частности, дополнительные силы привлечены для охраны биоресурсов в Баргузинском заливе Байкала. Как отмечается, это затруднило браконьерам, объединённым в ОПГ, незаконную добычу байкальского омуля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на территории республики в настоящее время идёт операция «Путин-2020», направленная на обеспечение сохранности омуля в нерестовый период. Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мероприятия правоохранители совместно с сотрудниками Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства будут проводить рейды против браконьеров. Проверке подвернутся в том числе рынки и объекты придорожной торговли.

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