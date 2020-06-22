Кострома, , 10:44 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки количество инфицированных SARS-CoV-2 увеличилось на 29 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Активный прирост заражённых фиксируется в Костроме и Нерехте.

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Всего нарастающим итогом в области выявлено 1360 заражённых, 727 человек выздоровели. В больницах находится 101 пациент, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество летальных исходов за сутки не увеличилось, с начала пандемии в регионе скончалось 16 пациентов с диагнозом COVID-19.

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