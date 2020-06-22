Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Стала известность личность мужчины, открывшего в Ленобласти огонь из ружья по отдыхающим в лодке людям. Им оказался бывший муниципальный депутат из Петербурга. Его жертва находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом 22 июня информирует издание «47news»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области задержан 35-летний мужчина, который открыл огонь по людям, к его дачному участку в поселке Мельниково Приозерского района. В результате тяжелые ранения получила 32-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти, которая была в лодке вместе со своим мужем и 14-летней дочерью.

Женщину удалось спасти, ее вовремя смогли доставить в больницу, где у нее констатировали многочисленные ранения внутренних органов и таза. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным издания, стрелявшим оказался член партии «Единая Россия», бывший петербургский муниципальный депутат от округа «Измайловское» пятого созыва (2014−2019 годы) Илья Русинов.

Добавим, по данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицией был задержан 35-летний исполнительный директор коммерческой организации.

По версии следствия, 20 июня около 19 часов в поселке Студеное в ходе внезапной ссоры из своего охотничьего карабина он произвел выстрел с берега по лодке, в которой находились люди.

Органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан до избрания меры пресечения судом.

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