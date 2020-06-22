Чернобыль, Украина, , 10:31 — REGNUM Пожарные локализовали возгорание площадью в три гектара на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, загорелась лесная подстилка возле села Ильинцы. В борьбе с огнём участвовали 11 человек и три единицы техники. В данный момент на месте происшествия тлеет трава, пеньки и древесина.

Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались в апреле 2020 года и продолжались более месяца.

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