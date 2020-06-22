Киев, , 10:27 — REGNUM По предварительному заключению специалистов, дом в одном из спальных районов Киева, где 21 июня произошел взрыв, придется демонтировать, заявил сегодня, 22 июня, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кличко отметил, что согласно заключению специалистов, в любой момент может произойти обвал дома, поэтому людей в квартиры в настоящий момент не пускают.

Жителям дома будет предоставлено временное жилье на базе одного из интернатов, добавил мэр.

«Нужно время для тщательного обследования дома… но скорее всего, придется демонтировать это здание», — отметил городской глава.

Кличко не стал уточнять, как в этом случае будет решаться проблема расселения жильцов, ведь речь идет о большом девятиэтажном доме.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв газа в доме по улице Соломии Крушельницкой (район Поздняки) произошел утром 21 июня. Как минимум 3 человека погибли, судьба еще нескольких остается неизвестной. Предварительно причиной называют взрыв газа, однако при каких обстоятельствах он случился, остается неизвестным.